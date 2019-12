“Fəlakət” obrazı ilə tanınan aktyor Elşən Orucov ilk dəfə qızının görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, övladı Selinin 1 yaşının tamam olduğunu söyləyib.

Elşən şəkillərə “İlk yaşın mübarək, qızım Selin” şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Elşən İlahə adlı xanımla ailə qurub. Bir müddət əvvəl onların ayrılıq xəbəri yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.