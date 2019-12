Kristiano Ronaldonun karyerasını bitirəcəyi klub bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı futbolçu futbolla "Yuventus"da vidalaşacaq. Bu barədə məlumatı Ronaldonun meneceri Jorje Mende verib:

"Karyerasını "Yuventus"da bitirəcək?" Hə! Ronaldo bunu edəcək. Onun müqaviləsi var. Ronaldo klubda xoşbəxtdir və böyük məşqçi ilə birgə işləyir".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.