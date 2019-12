Bakıdakı restoranlardan birində antisanitar şərait hökm sürür.

Metbuat.az oxu.az istinadən xəbər verir ki, söhbət paytaxtımızda fəaliyyət göstərən “Sofra” restoranından gedir.

Sözügedən məkanın mətbəxində məişət əşyalarının içində siçanlar məskən salıblar.

Şahidlər tərəfindən redaksiyamıza göndərilən fotolardan aydın olur ki, heyvanlar burada özlərini heç də yad kimi hiss etmirlər.

