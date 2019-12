Qazaxıstanın Misirdəki səfirliyinin əməkdaşı paytaxt Qahirədə müəmmalı şəraitdə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qazaxıstanın Xarici İşlər Nazirliyi diplomat Elaman Joldasovun ölümü ilə bağlı məlumatı təsdiqləyib.



Bildirilib ki, hazırda prokurorluq hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. XİN-in nümayəndələri istintaqda iştirak etmək üçün Misirə yola düşüblər.

