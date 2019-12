2020-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin paytaxtları - SİYAHI

Tunisdə İSESKO-ya üzv ölkələrin Mədəniyyət nazirlərinin XI konfransı çərçivəsində “Tunis İslam mədəniyyəti paytaxtı - 2019” ilinin bağlanış tədbiri keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tunisin Mədəniyyət İşləri üzrə naziri Məhəmməd Zeyn əl-Abidin, İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) baş direktoru Salim bin Məhəmməd əl-Malik, üzv dövlətlərin Mədəniyyət nazirləri və nümayəndə heyətləri bağlanış tədbirində iştirak ediblər.



Tunisli nazir Məhəmməd Zeyn əl-Abidin çıxış edərək “Tunis İslam mədəniyyəti paytaxtı- 2019” ili çərçivəsində görülən işlərdən danışıb.



Bildirilib ki, ərəb dünyasından Qahirə (Misir), Asiya qrupundan Buxara (Özbəkistan) və Afrika qrupundan Bisau (Qvineya Bisau) şəhərləri 2020-ci il üçün İslam mədəniyyəti paytaxtları elan edilib.

