İkardinin həyat yoldaşı yataq pozasını paylaşdı: Bəyənmə "yağışı"na tutuldu

Fransanın PSJ klubunun hücumçusu Mauro İkardinin həyat yoldaşı Vanda Nara sosial şəbəkədəki paylaşımları ilə diqqət mərkəzindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər paylaşımı böyük maraqla qarşılanan Vanda Nara bu dəfə yataqda çəkilmiş fotosunu izləyicilərinə təqdim edib.

"İnstagram"da 5.9 milyon izləyicisi olan argentinalı modelin paylaşımı qısa zamanda 46 mindən çox bəyənilib, minlərlə rəy yazılıb.

Qeyd edək ki, İtaliya mətbuatına açıqlama verən Vanda Nara hər zaman cəlbedici olmağa üstünlük verdiyini açıqlayıb: "Mauro ilə yaş fərqimiz var. Mən ondan 7 yaş böyük olduğum üçün bir çox problemlərimiz oldu. Hər zaman cəlbedici olmaq istəyirəm. Bu sosial şəbəkədə də keçərlidir".

