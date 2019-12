Bakının Nərimanov rayonunda minik avtomobili yanaraq yararsız hala düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə İsmayıl Hidayətzadə küçəsində baş verib.

“Mercedes” markalı avtomobilin mühərrik hissəsi qəfil alışıb. Alov yaxınlıqdakı obyektin giriş qapısına keçib. Əraziyə FHN-in 3 texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alovun digər avtomobil və obyektə keçməsinin qarşısı alınıb.

