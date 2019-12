ABŞ Xarici İşlər nazirindən türk futbolçuya dəstək

ABŞ Xarici İşlər naziri Mayk Pompeo özünün "Tvitter" hesabından verdiyi açıqlamada "Arsenal"da oynayan türk əsilli alman futbolçu Məsut Özili müdafiə edib.

Metbuat.az xarici mediayaa istinadən xəbər verir ki, nazir bunları qeyd edib:

"Çin Kommunist Partiyası Məsut Özil və "Arsenal"a bütün mövsüm boyunca sanksiya qoya bilər, ancaq həqiqət üstün gələcək. Çin Kommunist Partiyası uyğurlara və digər dini azlıqlara qarşı insan hüquqları pozuntularını gizlədə bilməz".

Qeyd edək ki, Məsut Özül "Tvitter"də etdiyi paylaşımda Çinin müsəlman türklərə zülm etdiyini və müsəlmanların buna səssiz qaldığını bildirmişdi. Bundan sonra Çin televiziya kanalı "Arsenal"ın matçını yayımlamaqdan imtina etmişdi.

