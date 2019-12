Fransa və Rusiya liderləri Liviyanı müzakirə ediblər

Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Fransa prezidenti Emanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə rəsmi Kreml məlumat yayıb. Məlumatda iki ölkə liderinin Liviya məsələsini müzakirə etdikləri deyib:

"Liderlər Liviya böhranının siyasi yollarla həll olunmalı olduğunu qeyd ediblər. Fransa və Rusiya böhranın həll olunması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Almaniyanın vasitəçilik cəhdlərinə dəstək verir".

Telefon danışığı zamanı həmçinin Suriyanın İdlib və şimal-şərq bölgəsi də müzakirə edilib.

