Məşhur aktrisa anasının atasını öldürməsindən danışdı: "Xəstə adam idi..."

"Skandal" (Bombshell) filmi ilə ekranlara çıxmağa hazırlaşan Şarliz Teron anasının atasını özünü müdafiə etmək üçün öldürməsi haqqında danışmaqdan utanmadığını deyib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, atası öldürülərkən 15 yaşında olan məşhur aktrisa ABŞ-ın radio kanalı "NPR"-ə danışarkən bunları deyib:

"Güllələrdən heç biri bizə dəymədi, bu möcüzə idi. Anam özünü müdafiə etmək üçün bu təhdidə son verdi. Bu mövzuda danışmağa utanmıram, çünki, bu cür hadisələri nə qədər çox danışsaq, tək olmadığımızı da o qədər çox anlayırıq".

Atasını "çox xəxtə bir adam" deyə tanədan aktrisa alkoqolik biri ilə brgə yaşamağın olduqca çarəsiz bir vəziyyət olduğunu deyib.

