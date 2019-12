Bakıda restoran müdiri rəqqasəni tapança ilə öldürdü: Samir Bağırov da orada olub - VİDEO

Azərbaycanda baş vermiş və uzun müddət detalları gizli saxlanılan qətlin şok təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəqqasə Rasimə Bəşirova çalışdığı restoranda silahla başından vurularaq öldürülüb. Hadisənin Qarabağ restoranın sahibi Şeyda Novruzov tərəfindən törədilib. Hadisəni törətdikdən sonra restoranın sahibi ölkəən qaçdığı üçün cinayət işinin detalları illər sonra məlum olub. Cinayət materiallarından əldə etdiyimiz şok məlumata əsasən cinayət baş verən zaman müğənni Samir Bağırov, tanışı Sergey və digər şəxslər də orada olub.

Hadisə baş verən zaman restoranın sahibi sərxoş vəziyyətdə restorana qayıdaraq əsəbi halda davranıb. Restoranın sahibi rəqqasənin qulağına nəisə deyərək əsəbiləşib. Daha sonra içki bakalını rəqqasənin başına vurraraq onu ağır yaralayıb. Bununla ürəyi soyumayan restoran sahibi tapançanı çıxararaq rəqqasəni başından atıb.

Ölkəni silkələyən və detalları gizli qalan cinayətin şok video görüntüsünü və detallarını təqdim edirik:

