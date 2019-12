Çində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin təbii fəlakətlər üzrə aidiyyati qurumu məlumat yayıb. Sişuan əyalətinin Naijianq şəhərində baş verən zəlzələnin 5,2 bal gücündə olduğu bildirilib.

Yerin 14 kilometr altında qeyd edilən zəlzələ nəticəsində 5 nəfərin yaralandığı məlumatı verilib.

