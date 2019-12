5 yaşlı uşaq avtomatik qapıda sıxışıb öldü - Faciəvi olay

Faciəvi olay Türkiyənin Adana şəhərində meydana gəlib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Suriyadakı daxili müharibədən qaçaraq Adanaya gələn ailə burada bir fermada işləməyə başlayıblar. Ailə başçısı olan Xalid əl Mahmud adlı şəxs səhər saatlarında avtomatik qapını açaraq fermadan ayrılıb. Bu zaman həyətdə oynayan 5 yaşlı uşaq qapıya tərəf qaçıb. Lakin uşaq avtomatik bağlanan qapıdan keçə bilməyib və arada sıxışaraq qalıb. Nəticədə uşaq dünyasını dəyişib.

Uşağın cəsədi xəstəxanaya aparılıb və hadisə ilə bağlı istintaq başladılıb.

