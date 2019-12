Rusiyada Saxalin Dövlət Televiziya və Radio Şirkətinin müxbiri Mariya Kondius xəbərlər proqramının efirində nalayiq ifadələr işlədib.

Metbuat.az bildirir ki, görüntülər “Telegram” kanalda yayımlanıb.

Telejurnalist sahə həkimlərinin Dolinsk şəhərində çağırışa gedərkən hücuma məruz qalmalarının təfərrüatından danışıb və ardınca nalayiq ifadələr işlədib.





