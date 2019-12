“Xalq Bank” ASC-nin 62 min manat pulu mənimsənilib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, banka məxsus ödəmə terminallarının birindən 46 min manat vəsaiti həmin terminala nəzarət edən M.Rüstəmov mənimsəyib.

Hazırda hüquq-mühafizə orqanları faktla bağlı araşdırma aparır. (Report)

