Bakıda restoranda baş verən atışma ilə bağlı ŞOK VİDEO

"Naxçıvan" restoranında baş verən güllələnmə ilə bağlı bəzi detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, insident nəticəsində Bakı şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Namiq Allahverdiyev ölüb, Elxan Kərimov isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisə yerindən görüntülər ARB TV-nin "Kriminal" verilişində təqdim olunub. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən Ramana qəsəbə sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Hikmət Abbasquliyev olması müəyyən edilib və o, həbs olunub.

Cinayətlə bağlı bəzi məqamları təqdim edirik:

