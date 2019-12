Azərbaycanda benzinə tələbat azalıb

Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalı sahəsində istehsalın ümumi dəyəri 2 800,8 mln. manat olmaqla əvvəlki ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 3,7% azdır.

Dövlət Statistika Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, neft məhsullarından avtomobil benzininin, sürtkü yağlarının, neft bitimunun, ağ neftin, neft koksunun istehsalı azalıb, yanacaq mazutunun, dizel yanacağının, neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzinin istehsalı artıb.

Azərbaycanda neft məhsullarının dinamikası:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.