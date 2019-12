Yetim Eyvazın oğlu: Günorta hacı, axşam bacısız, nifrət edirəm sizə - VİDEO

Günorta hacı, axşam bacısız! Nifrət edirəm sizə! Qorxuram, axırda dəli olacağam.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri mərhum Yetim Eyvazın ifaçı oğlu Aqşin “Instagram” hesabında paylaşdığı videoda dilə gətirib.

Aqşin bu sözlərindən sonra əlinə saçqırxan maşını alaraq, saçlarını qırxmağa başlayıb. Daha sonra o, heç kəsdən qorxmadığını və istənilən adamla söhbətə hazır olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, meyxanaçı və söz xiridarı Yetim Eyvaz uzun illər öncə ailəsindən ayrıldığı üçün Aqşin anasının himayəsində böyüyüb. Aqşin ATV-də yayımlanan “Azərbaycanın səsi” yarışmasında müğənnilik istedadı nümayiş etdirib. (oxu.az)

