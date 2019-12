Məşhur meyxanaçılar Məşhəd ziyarətində - FOTO

Tanınmış meyxanaçılar Rəşad Dağlı və Orxan Lökbatanlı İranın Xorasan vilayətində yerləşən müqəddəs Məşhəd şəhərinə gediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkəyə fotolar yerləşdirilib.

Ölkənin sevilən meyxana ustaları müsəlmanların 8-ci imamı Əli ibn Musa Rzanın (ə) ziyarətgahında olublar.

Rəşad Dağlı və Orxan Lökbatanlı Məşhəd ziyarətinə ölkənin tanınmış ilahiyyatçısı Şahin Həsənli ilə yollanıblar. (baku.ws)

