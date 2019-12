Bu maşınlar bazarda bahalaşıb - VİDEO

Bu gün alıcılar daha çox alınası avtomobillərə üstünlük verir? Ümumiyyətlə avtomobil bazarındakı vəziyyət necədir?

Metbuat.az xəbər verir ki, İctimai Tv-nin hazırladığı əməkdaşları bu suallara cavab tapmaq üçün maşın bazarlarında olublar.

Satıcıların sözlərinə görə, alıcılar daha çox bələd olduğu avtomobillərə üstünlük verirlər. Bu isə işlənmiş və ili köhnə avtomobillərin qiymətinin bahalaşmasına səbəb olub.

"Dəyəri 10 min AZN olan avtomobil bazarda 20 minə təklif olunur. Çünki kənardan gəlmir. Çox adam maraqlanır, həm ehtiyat hissənin ucuzluğuna, həm də maşının tanındaığına görə məcbur qalıb alırlar", - deyə satıcı bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.