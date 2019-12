"Babam, atam ad gününü Ağ evin qabağında keçirib" - Elariz - VİDEO

Müğənni Elariz Məmmədoğlu 55 yaşını qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Amerikada yaşayan ifaçı Ağ evin qabağına yollanaraq, oradan video paylaşıb.

"55 yaşım tamam olur. Bizdə belə olub, dədə-babadan atam, babamlarım 55 yaşını Vaşinqtonda Ağ ev qabağında keçirib. Mən də ənənəyə sadiq qalıb 55 yaşımda Ağ evin qabağına gəldim. İndi Tramp bəy də gələcək, 10 dəqiqədir onu gözləyirəm, gecikir. Söz verib, gələcək" deyə, Elariz videoda söyləyib.

