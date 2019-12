Zaxarova Dilqəm və Şahbaz barədə: "Sözsüz ki, bunu dəstəkləyəcəyik”

“Əsirlərin dəyişdirilməsi məsələsi hər zaman danışıqların gündəmindədir".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bu gün keçirdiyi brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, digər həbsdə saxlanılanlarla bağlı da iş gedir: "Əgər bu barədə razılıq əldə olunsa, biz sözsüz ki, bunu dəstəkləyəcəyik".

