Bu marşrut avtobuslarının hərəkət istiqaməti dəyişdirilir

104 nömrəli müntəzəm marşrutun və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sabah Azərsu ASC tərəfindən aparılan təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar olaraq Yeni Suraxanı qəsəbəsinin 14 iyul küçəsində nəqliyyat vasitələrində hərəkətində məhdudiyyət tətbiq ediləcəyi üçün, 104 nömrəli müntəzəm marşrutun və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.