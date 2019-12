"Şahdəniz-3" danışıqlardan asılı olan məsələdir - BP

"Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" qaz-kondensat yatağının işlənilməsinin üçüncü mərhələsi həyata keçirilməsi danışıqlardan asılı olan məsələlərdən biridir".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə BP-in Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə əlaqələr,xarici işlər və strategiya üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli deyib.

«"Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlar blokunda dərində yerləşən qaz və "Şahdəniz-3" layihəsi danışıqlardan asılı olan məsələlərdir», - deyə B. Aslanbəyli bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu məsələlərdə hər şey iqtisadi səmərəliliyindən asılıdır: "Yatırılan investisiyalar və çıxarılacaq resursların iqtisadi səmərəliliyi qiymətləndirilməlidirBunlar hamısı müzakirə edilməlidir". APA



