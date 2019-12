Polşa Avropa Birliyindən ÇIXA BİLƏR

“Məhkəmə sistemindəki dəyişiklik planları Polşanı Avropa Birliyindən çıxara bilər”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Polşanın Ali Məhkəməsi hökumətə xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, dəyişikliklər hökumətin məhkəmə islahatlarını tənqid edən hakimləri vəzifədən uzaqlaşdırmağa imkan verir. Onların tənqidi siyasi məsələlərə müdaxilə kimi dəyərləndiriləcək.

Xəbərdarlıqda qeyd olunur ki, Məhkəmə sistemindəki dəyişikliklər Avropa Birliyi qanunlarının alilik prinsipinə ziddir. Məlumata görə, Polşa, hakimlərə qarşı qoyulan qadağalara görə artıq Avropanın Ədliyyə məhkəməsinə şikayət edilib.

Anar / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.