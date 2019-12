Trampdan impiçment səsverməsi barədə açıqlama

Heç bir şey etməmişəm, ittiham qorxuncdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün ABŞ Konqresində keçirilən impiçment səsverməsi öncəsi Tvitter hesabında Prezident Donald Tramp bildirib.

Bu hadisənin başqa bir prezidentin başına gəlməsini istəmədiyini deyən Tramp özünün hədəf olduğunu vurğulayıb:

"Sadəcə birinə zərər vermək istədilər. Düzgün bir sorğulama aparmaq istədilər. Heç bir cinayət aşkar edə bilmədilər".

Qeyd edək ki, Nümayəndələr Palatasında ABŞ Prezidenti Donald Trampın impiçment məsələsi müzakirə gedir. Tramp səlahiyyət həddini aşmaqda və Konqresin fəaliyyətini əngəlləməkdə günahlandırılır.Axar

