Trampdan impiçment səsverməsi barədə açıqlama

Новый Mclaren 570S Spider

Автомобили стали дорогими катящимися гаджетами, полными экранов, динамиков и датчиков - но действительно ли они хорошие гаджеты? В нашей серии, ScreenDrive, мы рассматриваем автомобили, как и любое другое устройство, начиная с того, что они любят использовать. Когда вы думаете о суперкаре McLaren, первые слова, которые, вероятно, всплывают в вашей голове, «невероятно быстрые», «очень дорогие», «уникально спроектированные» и, возможно, «глупые двери». Я очень сомневаюсь в «сложном интерфейсе с сенсорным экраном» в вашем списке. И на то есть веская причина: вы не покупаете McLaren за технологию, которую вы можете увидеть и потрогать; Если вам повезло наткнуться на 208 800 долларов, когда вы рылись в задней части дивана, вы можете подумать о покупке McLaren 570S Spider, который вместе с 570S Coupé и GT классифицируется как один из наиболее разумно по цене в диапазоне. С точки зрения суперкаров, это почти выгодная сделка. Конечно, у меня нет лишних 200 тыс. Долларов на суперкар, и я был безумно взволнован, когда McLaren предложил одолжить мне паук 570S на долгие выходные. Их единственными условиями было то, что я вернул его полностью заправленным, и я не проехал его более 300 миль. Я не видел в мелком шрифте ничего конкретного о том, как легко или не разбить его, но я скорее воспринимал это как данность. После того, как документы были подписаны, я становлюсь счастливым владельцем (хотя и всего на четыре дня) одного из лучших британских спортивных суперкаров, доступных сегодня. Несмотря на то, что это McLaren начального уровня (дорожная стоимость модели, на которой я ездил, составляла 244 370 долларов), 570S все еще до смешного быстр. 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивает мощность 562 л.с. при крутящем моменте в 443 фунта-фута, который передается на задние колеса с помощью бесступенчатой ​​коробки передач с семью скоростями, позволяющей автомобилю разогнаться до 60 миль в час за 3,1 секунды и максимальной скорости 204 миль в час (196 миль в час с крышей вниз). Ясно, что «начальный уровень» здесь очень относительный термин. Двигатель и салон V8 570S имеют чрезвычайно легкий и аэродинамически обтекаемый корпус, дизайн которого McLaren не стесняется. Тем не менее, автомобиль выглядит намного меньше и гораздо менее радикальным в реальной жизни, чем на фотографиях. Он компактный, стройный и почти сдержанный - хотя тот факт, что 570S, на которых я ехал, был черным ониксом, а не оранжевым McLaren, зеленым mantis или пурпурным лантана, был, вероятно, значительным фактором, не позволяющим мне чувствовать себя смущенно за рулем. ИНТЕРЬЕР Интерьер минимален и, в отличие от автомобиля, выглядит намного больше, чем кажется. Но войти и выйти из этого немного сложнее.После того, как вы без труда подняли чудесно сбалансированную двугранную дверь, перед вами стоит задача неуклюже сползти на сиденье водителя. К счастью, этот процесс требует гораздо меньших искажений, если вы сначала опустите крышу, что может быть одной из лучших причин выбрать Spider вместо купе. Крыша вверх или вниз, также есть возможность включить «комфортный вход», который автоматически отталкивает сиденье водителя назад и тянет руль с плоским дном в приборную панель, делая вашу жизнь еще проще. После сидения интерьер, кажется, расширяется и оборачивается вокруг вас. Несмотря на то, что 570S довольно легок в использовании, чтобы создать комфорт для существ и сложные информационно-развлекательные системы, он выполнен с индивидуальной пошивкой приборной панели, оснащенной очень функциональными и красиво изготовленными инструментами. Дизайн скорее Soho House, чем Claridges: минималистский, современный, ультрасовременный британский стиль, сочетающий алькантару, алюминий и, если вы готовы потратить дополнительно 6 680 долларов, углеродное волокно. Исключая даже самый слабый запах шпона красного дерева или малейший намек на ковровое покрытие из ворса, результат получился удивительно заниженным и очень «новым» в Англии. Режимы вождения: Расположенный между сиденьями водителя и пассажира удобно расположен центральный пульт, в котором находятся основные настройки привода. Среди различных органов управления есть большая, смелая кнопка запуска / остановки двигателя и два обнадеживающих коренастых циферблата, оба элегантно заштрихованных из алюминия, которые меняют управление (H) и трансмиссию (P) с «нормального» на «спортивный» или «гусеничный» соответственно. В течение моих долгих выходных с 570S я регулярно переключался между «нормальным» и «спортивным» в зависимости от того, нужно ли мне просто переходить от А к В («нормально») или я хотел испытать острые ощущения от вождения этого чокнутого автомобиля, когда он был четко предназначен («спорт»). Само собой разумеется, что я оставил настройки «дорожки» в одиночку. Я предсказуемо выбрал «нормальный» для моей первой поездки McLaren и отправился из Нью-Йорка в час пик в пятницу днем ​​в направлении Коннектикута. Из-за того, что машина так низко к земле, окружающее движение, казалось, нависало над мной со всех сторон, заставляя меня чувствовать себя довольно маленьким и уязвимым. Не помогает то, что с крышей 570S, кажется, имеет избыток слепых зон, что делает смену полосы движения менее маневренным и больше прыжком веры. Все стало немного лучше, как только я вышел из городского движения и выехал на открытое шоссе. Я двигался со скоростью от 55 до 65 миль в час, в то время как V8 мягко (и удивительно тихо) отрывался позади меня на очень расслабленных 1500-1700 оборотах - что для этого двигателя едва ли выше отметки.Однако всякий раз, когда я нажимал на педаль газа, чтобы обогнать даже smidgen, машина просыпалась от ступора, и я обнаруживал, что почти мгновенно путешествую на скоростях, которые требуют от меня, чтобы я умолял Пятого и двигался дальше. Поездка в Коннектикут дала мне достаточно времени, чтобы ознакомиться с красиво оформленным интерфейсом климат-контроля (это был необычайно холодный осенний день) и поиграть с электрическим управлением сидений, чтобы попытаться сделать себя более комфортным. Эта последняя часть была большой ошибкой. Я бы порекомендовал вам, если вы когда-нибудь окажетесь в завистливом положении, собирая совершенно новые 570S у вашего местного дилера McLaren, я настоятельно рекомендую вам выделить дополнительное время, чтобы представитель службы поддержки «подогнал» вас к водительскому сидению и заблокировал настройки в память. Никогда не прикасайтесь к элементам управления самостоятельно. Я не могу подчеркнуть это достаточно. Их буквально невозможно увидеть; должны быть ориентированы исключительно на ощупь; и изложены таким образом, чтобы бросить вызов всем известным законам логики в этой вселенной или любой другой. В отличие от безумно глупых элементов управления сиденьями дополнительная аудиосистема 12 Speaker Bowers & Wilkins (которая поставляется в комплекте с пакетом «By McLaren Designer Interior», всего $ 3110) - это было совершенное совершенство. Я выбрал успокаивающую прекрасную музыку с мощными басами и парящей мелодией, чтобы помочь мне избежать ярости от бессмысленного управления сиденьями и двигаться дальше. Режимы вождения: спорт После примерно часа езды по автостраде мои первоначальные нервы, связанные с незнакомым автомобилем, несколько ослабли. Я начал чувствовать себя очень комфортно, и на самом деле я обнаружил, что машина удивительно податлива и удивительно проста в управлении. Но опять же, я действительно не был за рулем. Проезжая через нью-England город Нью-Милфорд, я повернул направо на 69, извилистую, широкую проселочную дорогу, которая ведет на восток в сторону Роксбери и холмистой местности округа Личфилд. Солнце только начинало опускаться за горизонт, когда я переключил настройки трансмиссии и подвески с «нормального» на «спортивный» и нажал кнопку «активный» в центральном блоке управления. Янтарный кольцевой свет немедленно загорелся, чтобы предупредить меня, что я теперь контролирую и отвечаю за свои собственные действия ... или, по крайней мере, в отношении моих переключений передач. До этого момента я оставлял эти решения за машиной, которая, в свою очередь, решила постоянно переключать коробку с семью скоростями, чтобы снизить обороты двигателя до очень тихого минимума.После того, как я очистил пределы города, я проверил зеркала заднего вида, просканировал дорогу на предмет приближающихся автомобилей (дорога была удивительно лишена движения) и замедлил McLaren до ползания, прежде чем спрятать педаль акселератора в пол. 570S мгновенно прыгнул вперед, и безумно быстро набирали обороты. Я нажимал на правую (+) лопасть, чтобы переключать передачи каждый раз, когда счетчик оборотов достигал 5000 об / мин. Изменения были действительно почти незаметными, за исключением того, что двигатель издавал удовлетворительную «каплю» из дополнительного спортивного выхлопа (4090 долларов), чтобы отметить каждое изменение. После всего лишь трех или четырех смен я обнаружил, что езжу на ... (скорость отредактирована здесь, снова обращаясь к пятой точке) ... и поэтому я крепко нажал на педаль тормоза, одновременно нажимая левую педаль пониженной передачи. Это было похоже на удар по стене. Обороты резко упали так же быстро, как они поднялись, и после того, что казалось всего лишь секундой или около того, карбоново-керамические тормоза снизили скорость машины до 20 миль в час - что казалось почти таким же, как неподвижность. Я повторил этот процесс в течение следующих десяти миль или около того: проверка трафика, замедление до ползания, затем ускорение и замедление. Я обретал уверенность в машине каждый раз и действительно начал получать удовольствие. Иногда это было на длинной прямой; в других случаях именно благодаря крутым s-образным изгибам я смог воспользоваться удивительной силой сцепления с широкими шинами Pirelli P Zero Corsa, которые были полностью нагреты, несмотря на этот холодный, ясный осенний вечер в Новой Англии. Наконец, возможность по-настоящему управлять 570S опьяняла, подбадривала и вызывала разочарование. Хотя машина дразнила меня, чтобы ехать быстрее; искушать меня загнать сильнее; и побуждает меня тормозить позже. Потому что так просто и весело. Вождение McLaren напомнило мне о том, что я впервые ехал на своем мотоцикле Ducati 748 по гоночной трассе, когда радикальный характер современного спортивного мотоцикла наконец обрел смысл. То же самое можно сказать и о 570S: только когда вы ускоряетесь, автомобиль наконец начинает чувствовать себя идеально сбалансированным, подтянутым и пригодным для использования. На дорогах общего пользования это чувство длится чуть более трех секунд, прежде чем риски перевешивают вознаграждение. Отсюда и разочарование.