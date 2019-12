Rumıniyada qatarlar toqquşub, xəsarət alanlar var

Rumıniyanın Ploeşti şəhərində qatar qəzası olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "dayan" siqnalına əhəmiyyət verməyən yük qatarı sərnişin qatarı ilə toqquşub. Nəticədə hər iki qatar relsdən çıxıb.

Qəza zamanı 5 nəfər xəsarət alıb. Ploeşti vağzalında qatarların hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb.

