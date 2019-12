44 yaşlı azərbaycanlı aktrisa elə foto paylaşdı ki.. — FOTO

Aktrisa Sonaxanım Əliyeva yeni cəsarətli paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa qısa ətəkdə olan fotosunu “İnstagram” səhifəsində yayımlayıb.

S.Əliyeva paylaşımında onu sevməyənlərə də ismarıc yollayıb.

“Düşmənlərim partlasın, dostlarım isə sevinsin”,- deyə o, qeyd edib.

Qeyd edək ki, aktrisa "Pərvanələrin rəqsi" serialında Afət obrazı ilə məşhurlaşıb.

(olke.az)

