“El-Klasiko”da qol vurulmadı

İspaniya La Liqasında X turdan təxirə salınan bir oyun keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Barselona” öz meydanında “Real”ı qəbul edib.

Yarışın liderləri arasında növbəti “El-Klasiko” Barselonadakı “Nou Kamp” stadionunda baş tutub. Görüş qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçib. Hər iki komandanın qol imkanları olsa da, hesab açılmayıb – 0:0.

“Nou Kamp”da keçirilən görüşdə qapılara qol vurulmayıb.



Bununla da "Barselona" 36 xalla liderliyini davam etdirib. İkinci pillədə qərarlaşan "Real" da eyni xala malikdir. "Sevilya" 31 xalla 3-cüdür.



