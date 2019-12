Ramiz Mehdiyev AMEA-da islahatlar olacağını elan etdi

Монокультура

Большие Концы Прошедший год показался мне пиком в мегабюджетных мировых медиа-спектаклях, которые привлекают наше внимание, один возмутительный финал за другим. 26 апреля 2019 года в США был выпущен фильм «Мстители». Менее оригинальный рассказ, чем прирост капитала, технологий и знаменитостей, его бюджет составлял 356 миллионов долларов. К июлю фильм сделал завершение этапа в огромной кинематографической вселенной Marvel - и стал самым кассовым фильмом в истории Голливуда; к настоящему моменту глобальная касса достигла около 2,8 миллиарда долларов. Месяц спустя, 19 мая, последний эпизод «Игры престолов» вышел в эфир на канале HBO. Это был конец восьмисезонного пробега, который начался в 2011 году. 19,3 миллиона человек посмотрели этот эпизод, рекорд для серии. Последний фильм «Звездные войны» завершит третью трилогию франшизы 20 декабря и привлечет миллионы зрителей. Но это не только истории, которые заканчиваются. Но есть две проблемы Этот общественный момент массовой культуры вызвал как праздник, так и приступ беспокойства. Мы находимся в разгар «Стриминговых войн», и за наше внимание борется так много различных медиа-продуктов и платформ - Netflix, Hulu, Amazon, Disney +, AppleTV +, а также все еще ожидаемые Peacock и HBO Max. Журналисты и критики обеспокоены тем, что огромная популярность и чувство универсальности, которых достигли Мстители и Игра престолов, теперь исчезают навсегда. Слово, часто используемое для описания этих вездесущих продуктов для массовых развлечений, - «монокультура». «Рингер» превозносил «Игру престолов» как «самый последний кусок монокультуры телевидения», а «Стервятника» - как последнее шоу, которое мы смотрим вместе ».« Монокультура мертва или умрет с Игрой престолов », согласно Элейн Луи из Lainey Gossip. Теперь, «мы смотрим то, что нам нравится, и мы собираемся вместе с людьми, которые также смотрят то, что нам нравится». Даже эра обширных резюме была объявлена ??более, если не правление самого престижного телевидения. Мы живем во «время культурной фрагментации», - писал Алекс Шепард в Новой Республике, утверждая, что даже Нобелевская премия по литературе не сохранилась как представление монокультуры. В одержимости монокультурой есть две проблемы. Во-первых, в эпоху цифрового потокового вещания мы утратили способность воспринимать медиа-продукты как ориентиры, которые всем известны, как мы привыкли обсуждать погоду или политику, по крайней мере, в былое время до того, как наши реалии были разделены изменением климата и Fox News. Опасение заключается в том, что мы существуем в раздробленном царстве непроходимых ниш и субкультур, доступных благодаря потоковым медиа.Вторая проблема заключается в том, что из-за давления социальных сетей и самоусиливающихся предубеждений алгоритмов рекомендаций, которые управляют потоковой передачей, культура становится больше похожей на что либо иное. Мы обеспокоены тем, что наши цифровые ниши вызывают определенную степень гомогенизации, которую также описывает слово монокультура. «Если Твиттер контролирует публикацию, мы скоро войдем в унылую монокультуру, которая не допускает ни одной книги, если она не предрешена и не соответствует стандартам цензоров», - написала Дженнифер Сеньор в статье «Нью-Йорк Таймс» о литературе для молодежи. Средства массовой информации «становятся все более массовыми», - пишет Фархад Манджу, также в «Таймс», отвечая на популярность «Old Town Road» Лил Нас X, которая превратилась из мема TikTok в одну из самых популярных поп-песен, когда-либо созданных, по крайней мере, в соответствии с его временем на графиках. «Несмотря на выбор, многие из нас наслаждаются большим количеством одних и тех же песен, фильмов и телешоу», - продолжил Манджу. Эффект происходит в разных отраслях культуры: «Мы возвращаемся к монокультуре СМИ», состоящей из корпоративных, гомогенизированных веб-сайтов вместо небольших блогов, пишет Дарси Уайлдер в «Конспекте». Мартин Скорсезе повторил жалобу, когда утверждал, что фильмы Marvel «не кино», а мягкие, проверенные на рынке продукты без художественной целостности. Эти две проблемы кажутся в некотором роде несовместимыми, и все же они сосуществуют. Сегодня меньше монокультуры или культура более массовая, чем когда-либо? Находимся ли мы в пределах наших собственных предпочтений или мы не можем избежать гомогенизированного чистого среднего, потребляя все то же самое? Дебаты по поводу монокультуры, по-видимому, связаны не столько с нашим врожденным желанием создать CGI-драконов или супергероев, сколько с человеческими связями и признанием - умиротворением некоторого экзистенциального одиночества, вызванного Интернетом. При использовании потоковых платформ, таких как Netflix или Spotify, вы никогда не узнаете, сколько людей смотрят, слышат или следят за теми же вещами, что и вы, поэтому вы никогда не знаете, какой опыт общения является общим, а какой нет. I. Фрагментация. Значение монокультуры Монокультура - более грязный символ, чем точный термин. Латинский корень «культура» означает культивирование. Монокультура в научном смысле - это «область сельскохозяйственных угодий, на которой выращивается только одна культура или содержится один вид животных». Большая часть индустриального сельского хозяйства - это монокультура: представьте себе огромные участки кукурузы или пшеницы или недифференцированную зелень пригорода. Монокультура может быть эффективной с точки зрения производства сельскохозяйственной продукции, но она также опасна, так как уменьшает разнообразие, истощает почву и использует больше воды, чем разнообразные поля.К началу 19-го века «культура» перешла от ссылки на растения к культивированию знаний и вкуса, а к 20-му веку она описала «коллективные обычаи и достижения народа». Сегодня слово «монокультура» используется для описания монолитной культуры: ряд артефактов, персонажей, голосов и историй, которые определенная демографическая группа, например, американцы, находит узнаваемой и сопоставимой. Но слово также вызывает гомогенизированное пространство, монокультурную кинематографическую вселенную, в которой все ярко, бездарно и благоприятно для семьи, и любое хныканье инакомыслия сглаживается в однообразие: монотонная культура. Что такое монокультура? Монокультура, похоже, относится к некоему четко определенному веку универсальности, состоящему из всего: от Джонни Карсона, принимающего «Вечернее шоу», до «Друзей», Сейнфельда и «Офиса» - эгида белых, средних американских развлечений 20-го века, обычно в главных ролях белые американцы. Это была также восходящая эра вещательных СМИ на радио, кино и линейном телевидении. Промышленные привратники принимали сверху вниз решения о том, какой контент будет сделан и когда он будет показан, что привело к отсутствию разнообразия, которое только сейчас начинает меняться. Монокультура - это образ потерянного единства в Плезантвиле, который, во-первых, был всего лишь иллюзией или побочным продуктом социально-экономической гегемонии. Не все хотели смотреть прайм-тайм Seinfeld, но именно так все и было, и он стал универсальным по умолчанию. Цифровая монокультура Мы находимся в процессе определения того, может ли существовать тот тип монокультуры, который процветал в эпоху вещания, когда в нем участвуют многие формы СМИ: мы можем смотреть все, что захотим, когда захотим. «Цифровая монокультура» может относиться к массиву популярных узнаваемых ориентиров, которые возникли и доступны через Интернет, будь то Игра престолов или «Акула младенца». Универсальность, которую влечет за собой монокультура, ценна, потому что то, что все уже знают, это то, что они, вероятно, будут продолжать потреблять - отсюда огромная популярность перезагрузок и продолжений. Именно поэтому Netflix заплатил 100 миллионов долларов в 2018 году, чтобы Друзья оставались на своей платформе еще один год (позже WarnerMedia переиграл Netflix, 85 миллионов долларов в год на пять лет, чтобы показать шоу на HBO Max). Высокобюджетные производства пытаются внедрить материал в уже фрагментированную монокультурную структуру, производя новые универсальные ориентиры, как в The Mandalorian с инстамэймом Baby Yoda. Спекуляция со старой монокультурой менее рискованна, чем начинать с нуля.Самым успешным примером цифровой монокультуры может быть Stranger Things от Netflix, которая заслужила публичный показ рекламных щитов на Таймс-сквер (не случайно, это также шоу, в котором упоминаются десятилетия поп-культуры). Компании превращают свою интеллектуальную собственность в самовоспроизводящиеся мини-монокультуры, потому что монополии легче всего монетизировать. Потоковые платформы и их различные подписные франшизы образуют огороженные сады, метафора, которая также напоминает научное определение монокультуры: ничто больше не может расти там; перекрестного опыления нет. Конечно, монокультура не совсем мертва, если зрители Netflix израсходовали 500 миллионов часов фильмов Адама Сэндлера. Смотреть вместе Монокультура - это не просто количество зрителей, это чувство. Линейное телевидение дало нам монокультурное чувство, потому что мы знали, что миллионы, десятки миллионов других людей смотрели тот же канал, что и мы, в то же время, хотя мы не могли их видеть. Социальные сети - это наша новая сетка, и ее пылкие фэндомы частично являются ответом на стремление к общему опыту. «Больше, чем просто объем зрителей, монокультура - это чувство». Потоковому телевидению не хватает этого чувства, потому что платформы явно непрозрачны в своих показателях ради защиты своих бизнес-моделей. (Рейтинги Nielsen, которые публично измеряют аудиторию линейного телевидения, только начинают охватывать потоковые сервисы.) Единственный способ узнать, сколько других людей потребляют последний сезон Bojack Horseman одновременно с вами, - это проверить какую-то другую часть интернета, например поиск хештега шоу в Twitter. Этот вид асинхронности особенно смертоносен для ток-шоу, которые Netflix пытается создать. Потоковое телевидение «заставляет нас немного больше евангелизировать», - сказал мне инвестор Hunter Walk. Walk является соучредителем венчурной компании Homebrew, которая инвестирует в цифровые платформы, и комментатором привычек потребления новых медиа. «Если вы смотрите что-то рано или первым, вы станете носителем этого для своих друзей». Чувство, которое вызывают цифровые медиа, звучит так: "Моя работа - заставить их посмотреть это, чтобы мы могли поговорить об этом:", он продолжил. Мы все становимся руководителями программ нашей собственной виртуальной телевизионной сети, решая, что получит эфирное время, а что нет. Если монокультура зависит от этого чувства совместного просмотра, то потоковое вещание усложняет установление, потому что мы наблюдаем разные вещи с разной скоростью по разным причинам. Хотя широкая популярность все еще возможна, существует новое различие между медиа-контентом - его предметом - и его контекстом - социальной средой или ее отсутствием, в которой мы ее потребляем. Некоторые шоу полагаются на создание публичного дискурса, в то время как другие процветают без него, или находят поклонников только в онлайн-нише.Как сказал Уок, «некоторые вещи вы смотрите только потому, что ваши друзья смотрят это; некоторые вещи, которые вы смотрите, даже если ваши друзья не смотрят это. Мне наплевать, что мои друзья думают о Westworld. Мне нужен вспомогательный Reddit, который распакует предзнаменование. Монокультура - это субъективная, меняющаяся система отсчета, а не реальность по умолчанию. Точки Walk подчеркивают, как мы сейчас создаем свои собственные сообщества вокруг потребления и обсуждения определенных медиа. В Твиттере я чувствую, что Преемственность полностью пропитала дискурс и стала неизбежной, но в других местах линейное телевидение «This is u» - верх популярности. На своем пике после Суперкубка 2018 года «This is us» посетили около 27 миллионов зрителей за один день, в то время как «Наследие» достигло только одного миллиона во время последнего финала второго сезона. Шоу о средних богатых людях не совсем универсально, но о нем говорят более интенсивно в определенных медиа-плотных средах и, таким образом, принимают аспекты активной монокультуры, где «This Is Us» исчезло в освещении журналов и развлекательных сайтов, хотя намного больше людей смотрят это. Диаграмма потребления цифровых медиа Когда мы говорим о монокультуре, она обычно включает контент, который широко потребляется в обществе. Мы могли бы расположить на графике различные режимы потребления цифрового мультимедиа с горизонтальной осью шкалы, на которой был разработан контент, И вертикальной осью контекста в какой контент потребляется. Мы можем заполнить его несколькими линейными и потоковыми телешоу: В правом верхнем углу, Social-Mass, находится соответствующая монокультура, материал, который активно создает свои собственные сообщества интересов и общественных дискуссий. В нижнем правом углу Intimate-Mass представляет мирскую монокультуру, произведения, которые уже знакомы с комфортом. Слева вверху - первый черновик монокультуры, контент «Социальная ниша», который интенсивно изучает небольшая демографическая группа продвинутых вкусовиков. Внизу слева - контент, потребляемый преимущественно как личное удовольствие, которое никогда не сможет превратиться в публичную сферу. Шоу и фильмы (или любые культурные продукты) могут перемещаться по категориям с течением времени и существовать в спектре точек между ними. Например, у Флибэга было постепенное движение от Интим-ниши к Социально-нише к Социально-массовому - стадия горячих священников-мемов.У линейного телевидения есть стимул удерживать как можно больше зрителей от изменения канала, что ограничивает его содержание правой стороной графика: показывает, что вы не можете пропустить, не чувствуя себя обделенным, и показывает, что вы не возражаете против повторного просмотра, если спотыкаетесь на них. Цифровая потоковая передача может лучше занимать левую часть графика, предоставляя контент, который мы можем обсуждать в небольших рассредоточенных сообществах в Интернете или просто смотреть сами. (Для меня эта цель заполнена успокаивающим японским реалити-шоу Terrace House; мне не нужно, чтобы все это нравилось, и я знаю, что они никогда не будут.) Бесконечный запас продуктов Netflix, демонстрирующий медленное движение на 75 процентов B-roll - Chef's Table, Taco Chronicles, The Chef Show, Street Food - демонстрируют свою приверженность содержанию, на которое мы едва ли должны обращать внимание или о чем либо говорить. Вы могли бы назвать это окружающим телевидением, аверсом высокобюджетной монокультуры. Последнее добавление Дэвида Чанга к жанру Ambient Netflix, завтрак, обед и ужин - это то, что вы получите, если будете записывать подкаст знаменитостей с полным ртом. Может быть, дело не в том, что у нас сегодня меньше монокультуры; это то, что мы больше знаем обо всем остальном в других секторах диаграммы. Они выглядят как угроза старому режиму, который быстро и легко привыкла к производству монокультуры благодаря контентным монополиям вещательных СМИ. Студии, режиссеры и продюсеры прошлого были в состоянии диктовать наши вкусы, потому что не было других удобных вариантов развлечений по требованию. «Может быть, дело не в том, что у нас сегодня меньше монокультуры, а в том, что мы больше осведомлены обо всем остальном в других секторах диаграммы». Мартин Скорсезе критиковал недостаток общественного социального контекста фильмов Marvel, а также их художественное содержание: «Побывать в переполненном доме в одном из старых театров, наблюдая« Заднее окно », было необыкновенным опытом: это было событие, созданное химией между аудитория и сама картина, и это было наэлектризовано ». Режиссер оплакивает универсальность МРЛ, которую его работа, которая никоим образом не возникла с универсальной точки зрения, могла быть достигнута при старой системе. Он оплакивает свою способность навязывать свое мастерство широкой аудитории. Скорсезе жалуется на гомогенизацию «изученного рынком, проверенного аудиторией, проверенного, модифицированного, облицованного и обновленного» контента.Тем не менее, с точки зрения представительства и доступа, для людей, которые не являются Мартином Скорсезе, это изменение похоже на шаг вперед. Диапазон широко доступных средств массовой информации больше не представляет видение только одной демографической группы. Ретро-монокультура Goodfellas, или Friends, или Seinfeld - это лишь один из многих вариантов. Но как выглядят наши другие варианты? II. УСРЕДНЕНИЕ Джаз Вместо монокультуры, продиктованной отдельными авторами или отраслевыми привратниками, мы движемся к монокультуре алгоритма. Рекомендательные алгоритмы - на Netflix, TikTok, YouTube или Spotify - отвечают за большую часть того, как мы перемещаемся по диапазону потокового мультимедиа по требованию, поскольку слишком много контента для одного пользователя не может быть проанализировано самостоятельно. Мы можем принимать решения, но они в значительной степени ограничены диапазоном представленных нам вариантов. Например, домашняя страница Netflix предлагает только окно в доступный контент платформы, часто не предлагая того, чего мы на самом деле хотим. Мы также можем вообще отказаться от принятия решений и поддаться автоигре. В частности, Spotify демонстрирует влияние алгоритмической культуры, поскольку решение о том, какую песню слушать или прерывать поток, происходит гораздо чаще, чем телешоу или фильм. Например, я начал слушать альбом в Spotify Билла Эванса, готовя ужин для друзей. Альбом продолжал играть часами. За исключением того, что это был не альбом; это была серия треков, которые звучат более или менее как альбом - синкопированное пианино, бас-гитара, чистые барабаны - переплетение между треками Эванса и других джазовых музыкантов в приятной монотонной стирке. Я едва зарегистрировал изменение, пока все не ушли, и подошел к своему ноутбуку, чтобы выключить его, заметив, что накопленный плейлист заполнен именами артистов, которые я быстро забыл. Проблема с автоматическими предложениями Джазовая монотонность пассивна: поскольку радио-функция Spotify автоматизирована, я могу потреблять больше музыки, не задумываясь об этом. На самом деле, никто не думает об этом, кроме алгоритма рекомендации, который делает свои расчеты и предоставляет следующую песню. Моя личная монокультура строится под рубрикой Билла Эванса-джаза, своего рода джаз, который алгоритм разграничивает для меня. Мы, потребители мультимедиа, в конечном итоге плавно рассуждаем о том, как алгоритм рекомендаций предопределил определенный жанр или среду, как, например, игра Plinko в Price Is Right: чип выбирает случайный путь вниз по доске, но оказывается в одном из нескольких слотов. Определение алгоритма часто неверно или, по крайней мере, неполно. В сентябре 2019 года звезда кантри-музыки Мартина МакБрайд попыталась создать плейлист кантри на Spotify. Платформа может автоматически рекомендовать песни для добавления в плейлист; в этом случае он предложил 14 страниц песен артистов мужского пола страны, прежде чем он придумал одну женщину. МакБрайд был шокирован и написал в Instagram: «Это лениво? Это дискриминация? Это глухой тон? Это вне связи? Джада Уотсон, профессор Университета Оттавы, который изучает трансляцию радио страны, попробовал тот же эксперимент и взял 12 обновлений, чтобы получить женщину. Несмотря на то, что в исследовательских целях Уотсон использует Spotify только для прослушивания женщин-музыкантов, она обнаружила, что: «В течение первых 200 песен (19 обновлений) только 6 песен (3%) для женщин и 5 (3%) для мужчин- женские ансамбли были включены (все появляющиеся после 121 песни мужскими художниками). ”121 песня! Разве хорошо обученный алгоритм не знает ее очевидных предпочтений? Вопреки нашим ожиданиям от персонализации, функция рекомендаций по спискам воспроизведения Spotify учитывает только название списка воспроизведения, а не привычки отдельного пользователя. Spotify создал свое собственное однородное определение жанра, «очень узкую перспективу того, что означает музыка кантри», как сказал мне Уотсон. Пользователи технологий все больше осознают, насколько предвзятыми могут быть алгоритмы, но, как показывает безудержное распространение результатов Spotify по итогам года, у нас все еще есть общее ожидание, что алгоритмические рекомендации по крайней мере отражают наш собственный вкус. Тем не менее, проблема с плейлистами в стиле кантри демонстрирует, почему индивидуализация терпит неудачу или больше связана с маркетингом, чем с реальной технологией. Мы все движемся к одним и тем же вещам. «Вы ожидаете, что это будет равное игровое поле или пространство, где у вас будет более широкий выбор, но на самом деле он похож на любой старый список воспроизведения радио страны», - сказал Уотсон. Это сразу уменьшает разнообразие и работает на уровне восприятия: если мы думаем, что получаем относительно объективные рекомендации, основанные на данных, то мы еще более склонны воспринимать способ, которым алгоритм определяет жанр, и принимать его как все, что существует. , Приложение: Целостный указатель вкуса Каждый алгоритм рекомендаций отличается, и некоторые из них лучше или сложнее, чем другие. Ветеранское музыкальное приложение Pandora теперь индексирует подкасты и песни; эти два набора данных также имеют перекрестные ссылки, поэтому ваши данные прослушивания подкастов могут быть применены к вашим музыкальным рекомендациям, чтобы улучшить их. Оскар Селма, руководитель отдела исследований Pandora, рассказал мне об этих «междоменных рекомендациях». Люди, которые слушают подкаст «Библия: Сын Божий», также слушают Casting Crowns и Криса Томлина. Люди, которым нравятся настоящие криминальные подкасты, слушают Five Finger Death Punch и Post Malone. Люди, которые слушают «Свежий воздух», как Нора Джонс и Ван Моррисон (дух). «Шесть минут», подкаст для детей, соотносится с Кидз Боп и Тейлор Свифт. Amazon также извлекает выгоду из такого рода целостного набора данных: чем больше он знает о том, что вы покупаете, тем лучше он знает, какие телешоу вы, вероятно, будете смотреть в своем потоковом сервисе, применяя один рынок к другому и формируя более совершенную рекомендацию. Алгоритм. Одновременность дисков данных Уотсон описал, как чарты кантри-радио, такие как список «Горячих песен страны» Billboard, включающий потоковое вещание, «стали невероятно однородными не только по полу, но и по отношению к песням, которые остаются номером один в течение всего года». Она считает, что гомогенизация музыки вызвана по данным - следствие того факта, что потоковые, радио и звукозаписывающие компании могут получить больше информации о своих слушателях,быстрее, чем когда-либо.«Теперь, когда все цифровое, у нас есть данные каждую минуту каждого часа каждого дня», - сказал Уотсон. «В прошлом они были очень ручными, передавались по телефону или бумаге - это очень медленно». Что касается вещателей, данные мотивируют быстрые бизнес-суждения: «Если определенный стиль действительно повышает рейтинг вашего сервиса, будь то радио или потоковая передача вы захотите продолжать играть в такого рода артиста, опасаясь потери рейтингов ». Со стороны лейбла данные служат поводом для гомогенизации. «Если артист X действительно хорошо работает с определенным стилем или определенной производственной ценностью, то лейбл может сделать то же самое с артистом Y», - объяснил Уотсон. Конечно, это не новые стратегии; культура всегда движется к подражанию деньгами и надеждой более широкой аудитории. Но разница в том, как быстро происходит итеративный цикл и как алгоритмические рекомендации усиливают эффект в разных областях культуры: музыка, телевидение, дизайн интерьера или даже пластическая хирургия. Мы думали, что длинный хвост интернета принесет разнообразие; вместо этого мы получили одинаковость и увековечивание самых старых предубеждений, таких как дискриминация по признаку пола. По словам инвестора Мэтью Болла, бывшего руководителя стратегии в Amazon Studios, лучший показатель того, что рекомендуется, - это то, что уже популярно. «Netflix на самом деле не пытается выбрать отдельные предметы из неизвестности и заставить вас посмотреть их», - сказал Болл. «Механизмы обратной связи подтверждают определенную однородность потребления». Обновленное определение монокультуры на 2020 год Вместо дискретных, фирменных культурных артефактов монокультура теперь становится культурой, которая становится все более похожей на себя, где бы вы ее ни находили. Он существует в глобальном мире фильмов Marvel, предназначенных для одинаковой продажи в Китае и США; стиль K-Pop в музыке и исполнении, распространяющийся за пределами Кореи; или изобилие узнаваемых минималистских инди-кафе из Австралии повсюду. Это все формы монокультуры, которые не полагаются на принудительное нисходящее сходство, а создают сходство снизу вверх. Возможно, пост-интернет-монокультура теперь состоит из того, что эстетически узнаваемо, даже если оно не знакомо - мы быстро чувствуем, что понимаем это, даже если мы не знаем имени конкретного актера, музыканта, шоу или режиссера. «Вместо дискретных, фирменных культурных артефактов монокультура теперь становится культурой, которая становится все более похожей на себя, где бы вы ее ни находили». Монокультурный продукт усиливает наш устоявшийся ассортимент вкусовых качеств, а не бросает им вызов или добавляет что-то новое.Лучше ли выбирать между несколькими вещами, которые все знают, или между 100 вещами, которые имеют фундаментальное сходство, алгоритмически отсортированных по категории «ты, может, также похожа»? Последний может быть не настолько аутентичным, оригинальным или разнообразным, как первый. На самом деле, это часто кажется угнетающим, как будто нет большого выбора вообще. По метрике сходства у нас больше монокультуры, чем когда-либо. Streambait и Spotify-core Каждая цифровая платформа представляет собой собственную монокультуру с гомогенизированным стилем, оптимизированным для структуры платформы и алгоритмов, которые служат ее рекомендациям. Существуют монокультуры Tumblr, Instagram, YouTube, TikTok и Twitter . Однородность создает ауру общей узнаваемости. Писательница Лиз Пелли ввела термин «приманка» в эссе 2018 года, чтобы обозначить «идею создания музыки, которую люди будут передавать и продолжать передавать в потоковом режиме, аналогично концепции« приманки для кликов », - сказала она мне в интервью. Соответствующий лейбл - «Spotify-core», используемый журналистом New York Times Джоном Караманикой для описания песни виртуальным авторитетом в Instagram Микелой. Трек Miquela 2017 года «Not Mine» является характерным для стиля в его нынешнем виде: мягкий вокал, воздушный ритм, напоминающий эхо клуба, и легкие акустические штрихи. Приятный, игнорируемый и мгновенно забываемый - не великий, но не тот тип вещей, который заставил бы вас приостановить поток. Звезды Streambait варьируются от популярных фаворитов - Billie Eilish и Lana del Rey - до более независимой потоковой передачи, такой как Big Thief, Clairo и Cuco, которые привлекли к себе всеобщее внимание через Интернет. Воспроизведенный плейлистом Spotify Chill Hits с более чем 5,1 миллионами подписчиков является источником распространения жанра. Подобно трансляции на крупной радиостанции, когда песня попадает в большой плейлист, она становится популярной, продвигает музыканта новым слушателям и зарабатывает деньги. «Этикетки стимулировались либо для создания музыки, которая подходит для плейлистов, либо для определения приоритетности музыки, которая работает в этих плейлистах», - сказал Пелли - адаптируясь к монокультуре Spotify, как золотая рыбка для пруда. Оптимизация происходит за счет оригинальности. По словам Пелли, приманка «похожа на то, как клик приманка оказывает негативное влияние на журналистику, когда редакционные решения принимаются на основе того, что популярно». «Это отрицательно сказывается на искусстве, когда так высоко ценится то, что пользуется популярностью», - сказала она. «Популярность не является хорошим показателем для определения ценности искусства». Что популярно обязательно хорошо? Полагаться на алгоритмы, чтобы диктовать нашу культуру, означает оценивать вещи на основе популярности, вовлеченности, масштаба и скорости. Тем не менее, мы уже знаем, что то, что популярно, не обязательно хорошо, а то, что хорошо, не обязательно популярно. Кроме того, данные, предоставленные Netflix и Spotify, являются предвзятыми, сформированными их запатентованными алгоритмами, которые являются черными ящиками, а не прозрачными и точными оценками человеческого вкуса. С социальными и потоковыми медиа может быть больше способов обойти привратников прошлого. Но алгоритмы - новые привратники. Их параметры по-прежнему устанавливаются небольшой группой: не голливудских продюсеров, а белых инженеров-мужчин и специалистов по обработке данных. «Полагаться на алгоритмы, чтобы диктовать нашу культуру, означает оценивать вещи на основе популярности, вовлеченности, масштаба и скорости». То, что появляется, по-прежнему является небольшим подмножеством того, что существует, и оно не раскрывается демократическим или прозрачным способом, как обнаружил Дэймон Круковски из Galaxie 500, глядя на аккаунт Spotify своей группы. Объем их игр из «Spotify алгоритмических плейлистов» медленно снижается, но платформа не дает никаких причин или объяснений для изменения. «Что делает нас пассивным участником всего этого», - писал Круковски. Пассивность не является хорошим качеством для создания или потребления искусства. Моно-Монокультура Критики, наделяющие Мстителей и Игру престолов эпитафией Последнего Универсального Содержания, ошибочны: современная форма монокультуры более масштабна и менее человечна, более механически автоматизирована, чем когда-либо прежде. Культура - теперь большие данные. То, что мы потеряли при переходе от человека к машинному вкусу, до сих пор остается в силе. Кажется, что есть больше возможностей для разнообразия (теоретически все может стать вирусным), и все же культурные артефакты, которые становятся господствующими, кажутся неослабно оптимизированными для цифровых платформ экономики внимания. Возьмем, к примеру, «Старый город».Это песня создателя популярного аккаунта в Твиттере, которая была изначально распространена на TikTok, затем воспринята как мем, а затем сделана еще более известной уже существующей знаменитостью в стиле кантри. Сама песня хороша, но самое интересное в ней - то, как она является продуктом структур, которые теперь управляют нашей цифровой культурой. Вместо того чтобы беспокоиться о потере монокультуры, меня больше беспокоит то, что не хватает места для продуктов или проектов (или даже мест), которые не являются мемами, которые предварительно не оптимизированы для совместного использования или масштабирования. В конце концов, я все больше склоняюсь к аргументу Скорсезе, хотя я не хотел бы больше Скорсезе: негомогенизированные альтернативы мейнстриму становятся все труднее и труднее найти. По мере того, как мы становимся более привыкшими к алгоритмической монокультуре, позволяя ей занимать наши чувства, мы можем потерять наше понимание или вкус к чему-либо еще. Лофи монокультурные ритмы существуют, чтобы Если вы хотите получить представление о будущем культуры, представьте себе бесконечный плейлист радио-ритмов lofi - хип-хоп, чтобы учиться / отдыхать во всех медиа - навсегда. Представьте, что эстетика канала YouTube в стиле эмбиент применима ко всему остальному: анодному, безупречному, бессмысленному, скучному, предназначенному только для того, чтобы занимать время. Форма будет перевешивать авторство, оригинальность или артистичность контента. Будущее будет за настоящим, так как TikTok - престиж телевидения. Human ™ Культура Компании, работающие с цифровыми платформами, похоже, понимают, что им нужно отказаться от полностью автоматических рекомендаций или, по крайней мере, сделать это. Они обращаются к человеческим «кураторам», чтобы вырваться из алгоритмического сходства и продемонстрировать, что при потреблении цифрового контента все еще существует личная (то есть монокультурная) связь. Они разворачивают человечество как брендинг. В начале этого года Netflix начал тестировать плейлисты, созданные кураторами «творческих коллективов компании» с такими темами, как «Artful Adventures» и «Critics Love This Shows». Facebook нанимает кураторов - «опытных журналистов» - для своей вкладки новостей, чтобы бороться с дезинформацией. Вы не должны позволять «компьютерам решать, что вы хотите», сказал генеральный директор Disney Боб Айгер на технологической конференции Wall Street Journal. Последняя рекламная кампания HBO называется «Рекомендовано людьми», в которой люди-фанаты объясняют, почему им нравятся человеческие шоу HBO, которые они смотрели своими человеческими глазами. Кажется, что предпочтение смещается от алгоритмического, подобно тому, как потребители могут ценить товары ручной работы по сравнению с товарами массового производства. Это попытки убедить нас в том, что наша культура еще не полностью автоматизирована, что она все еще имеет смысл.В конце концов, мы не должны просто хотеть потреблять вещи, которые полностью разработаны, чтобы привлечь наше внимание, что превращается в деньги. Мы должны активно искать элементы беспорядка и магии, случайности, которые не могут обеспечить чистые данные. Как сказал в интервью Los Angeles Times руководитель отдела программирования HBO Кейси Блойс: «Наши шоу никогда не будут существовать; им всем есть что сказать о мире ». Блойс привел пример преемственности: шоу было мотивировано его личным желанием увидеть резонансный рассказ о семье, а не какой-то абстрактный, алгоритмический расчет. Он принял решение не нанимать известных звездных актеров для шоу, что математически увеличило бы его шансы на внимание, но началось с нуля с менее известным талантом: «В HBO мы создаем своих собственных звезд», - сказал Блойс. Результатом является успешный пример человеческого вкуса, то, что мы не совсем осознавали и еще не знали, чего хотим (противоположность тому, как Netflix в 2013 году заявлял, что он создал карточный домик из-за больших данных). Правопреемство стало неожиданным сюрпризом, который мог стать новой монокультурой. Ценность сюрприза Самое глубокое влияние искусства приходит тогда, когда оно меньше всего ожидается. Напротив, алгоритмические рекомендации ведут нас по пути приятной монотонности: надвигающейся монокультуры подобного. Чтобы противостоять этому, мы должны принять мрак, сложность, разнообразие и странность так же важно, как узнаваемость или универсальность. В противном случае любой новый, удивительный контент, попадающий в машину цифровой монокультуры, быстро лишит своих инновационных причуд, копирует, масштабирует и повторяет, пока не превратится в штампы. Они будут включены в постоянно обновляемую глобальную однородность, которая обладает блеском знакомства, но не имеет смысла вне стиля. III. ПРОТИВОСТОЯНИЕ МОНОКУЛЬТУРЫ Интроспекция Читая недавно созданный автором роман Калеба Крейна «Свергнуть», я был особенно поражен одной строкой: «Это похоже на существующий закон о запрете самоанализа», - произносит персонаж Элспет после того, как его обидели в Интернете. (Законы о превосходстве - это правила, регулирующие потребление, часто ограничивающие то, что низшие классы могут покупать или носить.) Элспет считает, что слишком много размышлений или слишком самосознание могут рассматриваться как чрезмерная, незаконная роскошь. Свергнуть - это отчасти странность жизни после Интернета, когда вы никогда не уверены, когда за вами следят, и что какой-то удаленный сервер может знать о вас, или какие мысли или желания могут быть подсознательными цифровыми имплантатами, а не вашими. , Главные герои романа противостоят ошеломляющим эффектам автоматизированного надзора за капитализмом, участвуя в акциях протеста «Захвати», развертывая карты Таро и (возможно) мягкие способности чтения мыслей, чтобы противостоять агрессивному призраку технологий. «Алгоритм является заменой наших внутренних монологов и наших суждений о том, что мы хотим потреблять». Я позвонил Крейну, чтобы поговорить о том, что он имел в виду под антипатией интроспекции. «Мы находимся в этот момент, когда просто наедине с собой и с собственными мыслями, которые, возможно, вы не разделяете, почти осуждают», - сказал он. Существует давление, чтобы сделать каждое заявление как можно более недвусмысленным: быть большим поклонником нового. Алгоритм является заменой наших внутренних монологов и наших суждений о том, что мы хотим потреблять.Пассивность потоковой передачи отличается от линейного телевидения, но, в конце концов, она все еще пассивна. В интервью 2017 года автор, критик и бывшая знаменитость в Твиттере Теджу Коул также описали социальные сети как «монстра, который питается шумом», который «не мог допустить своего рода дистанцию, тишину, переориентацию энергий». В недавнем Эссе, Зади Смит критиковал «цифровую пасть», которая переваривает наш язык и плюет на нас, искажая и командируя. Для Смита избыток данных образует «теневой текст», который заменяет человеческую культуру ее сверхъестественным факсимиле. В этих условиях стремление к безвестности вместо того, чтобы пытаться участвовать в монокультуре, становится защитным механизмом и стратегией выживания. «Мне лично нравится идея скрываться, находить собственную кроличью нору. Я думаю, что верю в то, что вы становитесь неуместным, как почти духовный квест », - сказал мне Крейн. «Каждый раз, когда вы открываете книгу, которую никто не рекомендовал, вы надеетесь, что найдете тот секретный голос, который вам нужно было услышать, что никто не мог бы сказать, что вы там». Волшебство по-прежнему заключается в том, что алгоритм не может раскрыть, какие данные не трогают - в интроспективном пространстве, в котором вы можете выработать свои собственные мнения в частном порядке, прежде чем делать их общедоступными и сравнивать их с основным потоком. Поскольку, когда что-то входит в цикл цифровой монокультуры, его сущность неизбежно будет потеряна. Так что наслаждайся, пока можешь. Ванная Рембрандт Стремление к монокультуре понятно, хотя ее исчезновение - скорее восприятие, чем реальность. Искусство коммунальное. Мы хотим общаться с другими людьми с помощью общего опыта. Но так же важно быть в одиночестве, иметь уникальную встречу - не рекомендованную или не воспроизводимую автоматически - с чем-то, что создал другой человек, а затем оценить ваш самый глубокий эмоциональный отклик. Интернет делает это более трудным, даже когда он делится (или внешне нравится) вещами легче и быстрее. Я часто думаю о чем-то, что давний искусствовед из Нью-Йорка Питер Шелдал сказал в интервью 2007 года, своего рода манифест для его критики: «Дайте мне Рембрандта в туалете станции метро и фонарик, и я буду счастлив». означает, что механизм доставки культуры не должен быть гладким и плавным, равно как и способ, которым мы его потребляем. Шедевр не нужно выставлять напоказ в галерее с белыми стенами, и зритель вручает эспрессо в фарфоровой чашке. Стоит бороться за доступ, утверждал Шельдаль; возможно, борьба, ненадежная близость опыта, делает достойное искусство сиять еще больше. Рембрандт умер в 1669 году в нищете, в безвестности.И все же сегодня его больше всего поражает его поздняя работа - глубоко светящиеся портреты с натертыми мазками, совершенно непопулярные среди современников. Потребовались столетия, чтобы картины стали мейнстримом. Процесс не был ни быстрым, ни удобным, хотя теперь он может показаться предрешенным Цифровые СМИ, напротив, отдают приоритет немедленному участию, а не медленному расцвету искусства. Я понимаю, что современные алгоритмы будут отдавать приоритет шаблонам Deep Dream - меметическому стилю без контента - по сравнению с поздним Рембрандтом. Опасность приоритизации монокультуры заключается в том, что в будущем мы можем получить не так много Рембрандтов. Смотря отдельно, вместе В тот момент, когда культура действительно становится более «массовой», чем когда-либо, принять свободу выходить за рамки того, что уже популярно, может быть страшно. Но если мы не берем на себя риск, другой вариант - скука, скука слишком большого количества контента и ничего интересного. Спасибо Тиллу Янчуковичу из Идажио, Пенелопе Бартлетт из Критерия, Дэвиду Тернеру, Саманте Калп, Келли Лоуденберг, Нику Сиверу и Эрике Хапке за другие разговоры, которые рассказали об этом материале. Источник:Vox.com