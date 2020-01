Bakıda dəhşət: "Playstation"da qızla cinsi əlaqədə olan gənc öldürüldü - VİDEO

Bakıda baş vermiş dəhşətli cinayətin təfərrüatı və görüntüləri yayılıb.

Yeni Yasamalda Emin Babaverdiyevin qətlə yetirilməsinin səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisənin baş verməsinə səbəb Emin Babaverdiyevin qızla "Playstation klub"da intim əlaqədə olması və həmin görüntünün qətlə yetirilən şəxsin qohumunun əlinə keçməsi səbəb olub. Emin Babaverdiyevin qızla intim videosunu əldə edən Kamil Səttarlı onu təhqir edib və videonu ona göndərib. Məlum olub ki, videonu gizlin olaraq ofisiant qeydə alıb və yayıb. Kamil Səttarlı əmisi oğlu Eminə bu videoya görə utandığını bildirib. Bundan sonra əmioğlanları arasında dava düşüb.

Kamil Səttarlı bıçaq götürərək Emini izləyib və insanların gözü qarşısında ona bıçaq zərbələri endirib. Hadisə kameraya düşüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

