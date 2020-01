Xalq artisti Röya Ayxan kirayədə yaşadığını söyləyib.

Metbuat.az yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, müğənni ev tikdirdiyini, lakin hələ hazır olmadığını bildirib.

Röya ona görə də hazırda kirayədə yaşadığını deyib.

