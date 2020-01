İcbari tibbi sığorta haqlarını necə hesablamaq olar? - KALKULYATOR

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi (İTSDA) icbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması qaydası ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Agentlik tərəfindən bununla bağlı qurumun rəsmi saytında kalkulyator yerləşdirilib.

Belə ki, kalkulyatordan istifadə etməklə əməkhaqqından və ya gəlirdən tutulan icbari tibbi sığorta haqlarının məbləğini hesablamaq mümkündür.

Kalkulyator vasitəsilə işçilər, işəgötürənlər, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və mülki-hüquqi müqavilələr əsasında işlər (xidmətlər) yerinə yetirən şəxslər icbari tibbi sığorta fonduna ediləcək aylıq ödənişin məbləğini müəyyən edə bilərlər.

