"Mən M.Ə.Rəsulzadə haqqında heç bir mənfi fikir bildirməmişəm. Bu, mənə qarşı həyata keçirilən şər və böhtan kampaniyası idi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu beşinci çağırış Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə şəhər təşkilatının sədri Naqif Həmzəyev özünün feysbuk hesabında yazıb.

"Müxtəlif vaxtlarda müxtəlif media qurumlarına bu barədə verdiyim açıqlamalara baxmayaraq, təəssüf ki, hələ də böhtan qurbanına çevrilmişəm", - deyə N.Həmzəyev bildirib.

