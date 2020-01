Gürcüstanda yanvarın 1-dən etibarən tütün məmulatları istifadəçilərinə yeni qadağa tətbiq olunub.

Metbuat.az "Azərtac"a istinadla xəbər verir ki, mövcud qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən Gürcüstanda kafe, restoran, kinoteatr, digər bina və ictimai yerlərdə tütün məmulatlarından istifadə qadağandır.

Yanvar ayından etibarən bu siyahıya idman meydançaları və böyük stadionlar da əlavə olunub.

Qanunu pozan şəxslərə maliyyə sanksiyaları tətbiq olunacaq.

