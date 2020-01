Liviyaya əsgər göndərilməsi məsələsi bu gün Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) növbədənkənar müzakirəyə çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclas çərçivəsində siyasi partiya fraksiyalarının hər birinə çıxış üçün 20 dəqiqə vaxt verilib.

TBMM-nin yekun qərarı hələlik açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Ərdoğan Liviyaya ordu göndərmək səlahiyyətinin prezidentə verilməsini istəyib.

