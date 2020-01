Ən çox ziyarət olunan dövlət qurumlarının saytları açıqlanıb - REYTİNQ

Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzi (CERT) 2019-cu ildə ən çox ziyarət olunan Azərbaycanın dövlət qurumlarının rəsmi internet saytlarının reytinqini açıqlayıb.

Metbuat.az-ın CERT-ə istinadən verdiyi məlumata görə, qeyd olunan müddət ərzində ən çox ziyarət edilən rəsmi dövlət saytlarının siyahısına Azərbaycan Dövlət İmtahan Mərkəzinin veb-səhifəsi başçılıq edir.

2019-cu ilin ən çox ziyarət olunan dövlət saytları:

Hesabat müddətində yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəsmi internet resurslarından ən çox aşağıdakı domenlərə istifadəçi müraciətləri qeydə alınıb.

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının TOP-5 rəsmi internet resursu:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.