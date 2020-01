Azərbaycanda dövlət qurumlarının kibertəhlükəsizliklə bağlı sorğuları artıb

Ötən il ərzində Azərbaycanda kompüter təhlükəsizliyi ilə bağlı dövlət strukturları tərəfindən açılmış sorğuların sayı 2018-ci illə müqayisədə 26,4% artaraq 4 447 ədəd təşkil edib.

Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Agentliyinin Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, ötən il ərzində mərkəzə daxil olan sorğulardan 96,4%-nə baxılıb və təmin edilib.

Ötən il ərzində Mərkəz tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi üzrə audit keçirilərək, müvafiq dövlət qurumlarına 266 hesabat təqdim edilib ki, bu da 2018-ci ilin göstəricisini 67,3% üstələyir.

Mərkəzdən verilən məlumata əsasən, il ərzində Azərbaycan internet məkanında dövlət qurumlarına aid 45 yeni domen və 107 subdomen qeydiyyatdan keçib ki, bu da 2018-ci ilin göstəricisindən müvafiq olaraq 21,6% və 3,8 dəfə daha çoxdur.

