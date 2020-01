İngiltərədə restorana gedən Gemma Hodd adlı qadın və iki rəfiqəsi dəhşətli mənzərə ilə üz-üzə qalıblar.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, onlar ölkənin qərbində yerləşən "İstanbul Grid" adlı restorana üz tutublar. Aldıqları 3 ədəd dönərin içərisindən çıxan dərmanlar xanımları şoka salıb.

Araşdırma zamanı həmin dərman pereparatlarının narkotik maddə olduğu məlum olub. Faktla bağlı 2 restoran işçisi saxlanılıb.

