ABŞ-ın Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) əfsanəsi David Stern dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün beyin qanaması nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilən 77 yaşlı idmançı orada keçinib.

Qeyd edək ki, D.Stern 1984-2014-cü illərdə NBA-nın rəhbəri olub.

