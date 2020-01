Kanadanın Toronto şəhərinin mərkəzində silahlı insident olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobil dayanacağında naməlum şəxslər içində sərnişinlər olan maşını atəşə tutub.



Hadisə sürücünün maşını dayanacağa yerləşdirərkən baş verib. İnsident nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.



Xəstəxanaya yerləşdirilən yaralının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Polis hadisəni törədən şəxslərin saxlanılması istiqamətində hərəkətə keçib.



