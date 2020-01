Bakıdan Moskvaya uçan Rusiyanın “Aeroflot” şirkətinə məxsus təyyarə bu gün saat 07.40-da Volqoqrad hava limanına təcili eniş edib.

Metbuat.az Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Rusiya vətəndaşı olan 54 yaşlı sərnişin bayılıb. Ona hava limanında təcili tibbi yardım heyəti tərəfindən yardım göstərildikdən sonra həmin şəxs özünə gəlib və xəstəxanaya çatdırılıb.

Təyyarə yoluna davam edərək mənzil başına çatıb.

