Cümə günü Bağdad Hava limanının ABŞ hərbi helikopterləri tərəfindən raket zərbələrinə məruz qalması nəticəsində İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Qüds Xüsusi Qüvvələrinin rəhbəri general Qasım Süleymani və İranın himayədarlıq etdiyi Xalq Səfərbərlik Qüvvələrinin (XSQ) komandanı müavini Əbu Mehdi əl-Mühəndisi öldürülüb.

Qeyd edək ki, ABŞ Müdafiə Nazirliyi faktı təsdiq edərək hadisəyə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.

Metbuat.az general Süleymaninin öldürüldüyü anın videosunu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.