İranın azərbaycanlılar yaşayan ərazisində dəhşətli hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zibil qutusundan sellofan torbaya qoyulan yeni doğulmuş körpə tapılıb.

Onu yoldan keçərkən ağlamaq səsi eşidən şəxs tapıb. O, dərhal polislərə xəbər verib və təcili tibbi yardım çağırıb. Uşaq xəstəxanaya çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.