ABŞ Dövlət Departamenti İraqdakı gərginliklə əlaqədar olaraq bu ölkədəki amerikalıları dərhal oranı tərk etməyə çağırıb.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Departamentin açıqlamasına istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (“Sepah”) “Qüds” xüsusi birləşməsinin komandiri general-mayor Qasım Süleymaninin bu gün Bağdad hava limanı yaxınlığında ABŞ hava qüvvələrinin maşın karvanına raket zərbəsi endirməsi nəticəsində həlak olması “Sepah” tərəfindən təsdiqlənib.

