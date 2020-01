Bərdə rayonunun prokuroru və köməkçisi işdən çıxarılıb.

Metbuat.az bildirir ki, "report" un Qarabağ mərkəzinin verdiyi məlumata görə, rayon prokuroru Fəxrəddin Şamil oğlu Məmmədov və onun köməkçisi Baba Paşayev işində yol verdiyi nöqsanlara görə vəzifələrindən azad edilib.

Xatırladaq ki, rayon prokuroru F.Məmmədov bundan əvvəl Tovuz rayon prokuroru vəzifəsində işləyib. O, 2015- ci ildə Bərdə rayonuna təyinat alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.