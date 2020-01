Bağdadda ABŞ hava qüvvələtinin raket zərbəsi nəticəsində həlak olan İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (“Sepah”) “Qüds” xüsusi birləşməsinin komandiri general-mayor Qasım Süleymaninin nəşi vətənə yola salınıb.

Metbuat.az bu barədə İRİB-ə istinadən xəbər verir.

“ABŞ-ın hücumu nəticəsində həlak olan Süleymani və başqalarının nəşləri Bağdad hava limanından vətənə yola salınıb”,- məlumatda qeyd olunur.

