Repçi Səid Əliyev (Dado) sosial şəbəkədə müğənni Şəbnəm Tapdıqla bağlı video paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, telekanalların birində rusiyalı Xalq artisti Alla Puqaçovanın mahnısını ifa edən Şəbnəm Tapdığın görüntülərini yayımlayan repçinin qeydi diqqət çəkib.

Belə ki, o, videoya “Puqaçova bu xanımı axtarır” sözlərini yazıb.

