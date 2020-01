Fransa səfirliyi Azərbaycandakı vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi feysbuk səhifəsində məlumat yayılıb.

“İraqda baş verən son hadisələrdən sonra Fransa səfirliyi Azərbaycanda yaşayan və bu ölkədə səyahətdə olan fransızları yüksək sayıqlıq göstərməyə çağırır”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.