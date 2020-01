İraqın paytaxtı Bağdadda "Al-Haşed Aş-Şaabi" şiə qoşununun avtomobil karvanına hava zərbəsi endirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə RİA “Novosti” agentliyinə təhlükəsizlik xidmətindəki mənbə bildirib.

Məlumata görə, hadisə paytaxtın şimalında baş verib. Zərbə nəticəsində azı beş nəfər öldürülüb.

"Al-Haşed Aş-Şaabi"nin avtomobil karvanı bombardmana məruz qalıb. İlkin məlumatlara görə, beş nəfər həlak olub. Ölənlərin adları müəyyən edilməyib", - mənbə agentliyə bildirib.

